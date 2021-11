Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 28-Jährige kommt Platzverweis nicht nach - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei der Ingewahrsamnahme

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

10.11.2021, 09.30 Uhr

Eine 28-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn erhielt am Mittwochmorgen einen Platzverweis, nachdem sie sich wiederholt widerrechtlich auf dem Geländes des Klinikums aufgehalten hat. Da sie trotzdem den Bereich nicht verlassen wollte, wurde sie durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. In der Polizeidienststelle griff sie zwei Polizeibeamtinnen an. Eine 20-jährige Beamtin wurde leicht verletzt ist aber weiterhin dienstfähig.

Am Mittwochmorgen hielt sich die 28 Jahre alte Frau zum wiederholten Male auf dem Gelände des Klinikums vor einem Sanitätshaus auf. Da sie erneut den Betrieb dort erheblich störte und es keiner medizinischen Behandlung bedurfte, wurde sie abermals gebeten, das Gelände zu verlassen. Die Frau weigerte sich jedoch beharrlich, so dass die verständigten Polizeibeamten die Frau zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nahmen. Bereits auf der Fahrt zur Dienststelle zeigte sich die junge Frau aggressiv und beleidigte eine Beamtin. Auf dem Weg in die Gewahrsamszelle wurde die 28-Jährige immer ausfallender in ihren Beleidigungen und begann, nach den Polizeibeamtinnen zu treten. In der Gewahrsamszelle griff die Frau plötzlich eine Beamtin an und schlug in ihre Richtung. Die Beamtin konnte dem Schlag gerade noch ausweichen. Die Frau wurde daraufhin mit einfachen körperlichen Techniken zu Boden gebracht und fixiert. Sie leistete weiter erheblichen Widerstand, indem sie versuchte um sich zu treten und zu beißen. Zudem bedrohte sie die Einsatzkräfte. Bei dem Widerstand wurde eine junge Beamtin leicht verletzt; sie ist jedoch weiterhin dienstfähig.

Gegen die 28-Jährige wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriff gefertigt.

