Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der HTS

90 Minuten Vollsperrung

Siegen (ots)

Am 06.02.2022, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die HTS aus Richtung Kreuztal in Richtung Eiserfeld. In einer langgezogenen Linkskurve, hinter dem Ziegenbergtunnel, geriet der Pkw des 49-Jährigen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw blieb anschließend stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen festgestellt. Er wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Die Straßenmeisterei Eichen übernahm anschließend noch die Reinigung der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme, circa 90 Minuten, musste die HTS in Fahrtrichtung Eiserfeld sowie teilweise auch in Fahrtrichtung Kreuztal voll gesperrt werden, da Trümmerteile des verunfallten Pkw auch auf die Gegenfahrbahn gefallen waren.

