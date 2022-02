Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger in der nördlichen Innenstadt angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der nördlichen Innenstadt am vergangenen Donnerstag (27. Januar) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein Fußgänger wurde dabei von einem Auto angefahren und leicht verletzt.

Der 31-jährige Dortmunder wollte seinen ersten eigenen Angaben gegen 22.15 Uhr an einer Fußgängerampel die Heiligegartenstraße in nördliche Richtung überqueren. Zum selben Zeitpunkt wendete ein Wagen in Höhe der Nordstraße, um in Richtung Westen weiterzufahren. Bei diesem Manöver kam es zum Zusammenstoß und der 31-Jährige stürzte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Auto und/oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise zu dem Fahrzeug liegen leider nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321.

