POL-DO: Betrüger rufen wieder an - daher jetzt zum nächsten Online-Präventionsvortrag anmelden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0123

Bei der Polizei Dortmund haben sich am heutigen Dienstag (1. Februar) wieder mehrere Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die betrügerische Anrufe erhalten haben. Die Polizei warnt vor diesen Maschen und weist in dem Zusammenhang auch auf den nächsten Online-Präventionsvortrag am Donnerstag (3. Februar) hin.

Bei den Anrufen, die der Polizei heute gemeldet wurden, handelte es sich vor allem um zwei Maschen: den so genannten "Schock-Anruf" einerseits und um falsche Polizisten andererseits. Bedeutet: Die einen hörten von einem oder einer Angehörigen, der/die einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch getötet wurde. Und nur ein hoher Geldbetrag könne die Angehörigen nun vor einer Untersuchungshaft bewahren. Die anderen hingegen hörten die altbekannte Geschichte von Einbrechern, die in der Nähe festgenommen wurden und bei denen man die Adresse des Angerufenen gefunden hat. Nun wäre es am sichersten, wenn man der Polizei die eigenen Wertgegenstände in Verwahrung gibt, um sie vor einem möglicherweise bevorstehenden Einbruch zu schützen.

Gott sei Dank erkannten die Angerufenen den Betrug und handelten genau so wie es die Polizei rät. Denn wer am Telefon um Geld gefragt wird und große Summen an Unbekannte übergeben soll, der sollte vor allem eines tun: Sofort auflegen! Und anschließend neu wählen: die 110, um der echten Polizei Kenntnis von dem Betrugsversuch zu geben.

Vielleicht hatten ja einige der Anruferinnen und Anrufer bereits den Online-Vortrag des Kommissariats für Vorbeugung gehört und haben deshalb richtig gehandelt. Wer weiß. Wer dies noch nicht getan hat, der kann das noch diese Woche nachholen: Denn am Donnerstag (3. Februar) laden die Präventions-Experten Markus Schettke und Indra Naskar wieder zu ihrem Vortrag unter dem Motto "132-0 Aktuell" ein. Start ist um 17 Uhr. Als Gast haben die beiden diesmal Annette Simmgen-Schmude vom Seniorenbüro Innenstadt-Ost dabei, die über ihre Arbeit sprechen wird.

Sie möchten am Vortrag teilnehmen und aktuelle Tipps rund um das Thema Prävention - von Betrug bis Einbruch - erhalten? Dann melden Sie sich an - und zwar per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de.

Polizei Dortmund