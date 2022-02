Polizei Dortmund

POL-DO: Motor abgewürgt und in Schlangenlinien vom Unfallort geflüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0122

Eine Autofahrerin informierte den Polizei-Notruf 110 am Montag (31.1.2022) über eine Unfallflucht auf der Schmiedingstraße in der Dortmunder Innenstadt. Die Besitzerin eines Seat bleibt deshalb jetzt nicht auf dem Schaden sitzen. Denn nach dem Hinweis konnte die Polizei den Tatverdächtigen schnell identifizieren.

Um 17.28 Uhr beobachtete die Zeugin einen Ford-Scorpio, der zunächst neben dem beschädigten Seat einer Dortmunderin stand. Der Ford fuhr schließlich in Richtung Kampstraße und Westentor davon und fiel dabei mit Schlenkern, einem stotternden Fahrstil und dem Abwürgen des Motors auf. Die Zeugin hatte den Eindruck, dass der Fahrer betrunken sei. Später bestätigte eine in der Polizeiwache entnommene Blutprobe diesen Eindruck.

Zuvor meldete sich ein weiterer Zeuge mit einem weiteren wichtigen Hinweise bei der Polizei. Der geflüchtete Ford-Fahrer sitze nun nicht mehr im Pkw, sondern auf einem Geländer am Königswall. Also nicht weit vom Unfall- und Tatort entfernt. Wenige Minuten später überprüfte dort ein Streifenteam den Mann. Der 64-jährige Dortmunder reagierte aggressiv, schrie herum und leistete am Königswall beim Einsteigen in den Streifenwagen und später beim Aussteigen am Polizeipräsidium erheblichen Widerstand.

Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Tatverdächtigen sicher, untersagte ihm das Führen von Kraftfahrzeugen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit am Steuer ein. Die Führerscheinstelle der Stadt Dortmund wird über die Unfallflicht und den Promillewert des Mannes informiert.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell