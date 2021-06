Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Gartencenter und Logistiklager

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag (01.06.2021) ist es im Rugenbarg in Norderstedt zu einem Einbruch in ein Gartencenter und den Lagerraum eines im selben Gebäudekomplex befindlichen Logistik-Unternehmens gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen der/die Täter um 01:28 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendete/n Bargeld aus dem Gartencenter.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 040 52806-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell