POL-RT: Gegen Wohnhaus geprallt (Lichtenwald-Thomashardt)

Lichtenwald-Thomashardt (ES): Gegen Wohnhaus geprallt

Am Samstagnachmittag ist in der Blumenstraße ein Mann mit seinem Pkw gegen ein Wohn- und Geschäftshaus geprallt und leicht verletzt worden. Der 22-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit seinem Ford Mondeo von Lichtenwald kommend auf der Hegenloher Straße in Richtung Schorndorf unterwegs. Der Fahrzeuglenker kam im Kurvenbereich zur Blumenstraße von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke, über einen erhöhten Absatz durch den Garten und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach der Behandlung das Klinikum wieder verlassen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur gesamten Schadenshöhe am Gebäude bzw. Grundstück dauern an.

