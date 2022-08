Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) zu einer Verkehrsunfallflucht, zu welcher die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 07:20 Uhr auf der Überleitung der BAB 8 von München kommend auf die BAB 81 in Richtung Singen auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Lkw mit Anhänger aus bislang ungeklärten Gründen zu weit nach links. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW. Der Lkw-Lenker fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

