POL-LB: Markgröningen: 63-Jähriger fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Ein 63 Jahre alter Markgröninger erhielt zwischen Montag und Dienstag Kurznachrichten über einen Messenger-Dienst, in welchen sich die Betrüger als Sohn des 63-Jährigen ausgaben. Der angebliche Sohn suggerierte, dass er sein Handy verloren und eine neue Nummer habe. Zudem benötige er dringend Geld, woraufhin der 63-Jährige zwei Überweisungen an von den unbekannten Tätern genannte Bankkonten in Auftrag gab. Als er in einer der Nachrichten plötzlich gesiezt wurde, wurde er stutzig und ging zu seiner Bank. Dort konnte man eine der beiden Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro noch stoppen.

