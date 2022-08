Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz des Marienhospitals ein schwarzer Peugeot 207 beschädigt. Der Pkw weist Lackabrieb und Kratzer an der vorderen rechten Stoßstange auf. Der Unfall muss sich in der Zeit von 5.50 Uhr und 13.30 Uhr ereignet haben. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro.

Auf der Straße "An der Sandgrube" kam es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mazda 2 wurde an der vorderen linken Stoßstange, am Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel

Auf der Hochstraße wurde zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen ein weißer Ford Transit beschädigt. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht entstanden an dem Pkw Kratzer im vorderen rechten Bereich. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Heute Morgen gegen 6.30 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Renault Clio und einem weißen LKW. Der Clio wollte von der Recklinghauser Straße nach links auf die Henrichenburger Straße abbiegen. Auf dem Rechtsabbieger stand ein weißer LKW. Beim Abbiegevorgang scherte dieser soweit aus, dass er den Clio an der Beifahrerseite touchierte und dieser jetzt Kratzer und Lackabrieb aufweist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie sich doch bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

