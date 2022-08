Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei nimmt mutmaßlichen Werkzeugkoffer-Dieb fest

Recklinghausen (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Dortmund sitzt in U-Haft, nachdem er am Donnerstagnachmittag versucht haben soll, mehrere Werkzeugkoffer aus einem Heimwerkermarkt an der Schmalkalder Straße zu stehlen. Der Mann war einem Mitarbeiter gegen 17.45 Uhr im Markt aufgefallen, weil er acht Werkzeugkoffer in einen Einkaufswagen geladen hatte und sich verdächtig verhielt. Als der Mitarbeiter ihn ansprach, rannte der Mann - ohne Beute - davon. Die sofort alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 54-Jährige beim Amtsgericht Recklinghausen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell