Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann reißt Seniorin die Kette vom Hals

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus einer 79-jährigen Frau die Kette vom Hals gerissen hat. Nach dem Täter wird noch gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Mann im Bereich der hinteren Tür - als der Bus gegen 16.50 Uhr auf der Blitzkuhlenstraße an der Haltestelle "Abzweig Berghäuser Straße" stoppte, sprang der Mann auf, riss der Recklinghäuserin die Kette vom Hals und lief in Richtung Garagenpark davon. Er wurde wie folgt beschrieben: Ende 30 bis Anfang 40, ca. 1,75m groß, stämmige Figur, schwarze, kurze Haare, dunkler Bart (fein geschnitten), bunte Cappy, weißes T-Shirt, kurze Hose. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell