POL-RE: Dorsten: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots) - Unbekannte kletterten am Donnerstag zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr über einen Stahlmattenzaun auf das Gelände eines Biergartens an der Hochstraße. Anschließend hebelten sie das Fenster zur Küche auf und gelangten so in die Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Lebensmittel mit. Hinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise melden Sie der Polizei bitte unter der 0800 2361 111. ...

