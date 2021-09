Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand/ Attlisberg: Einbruch in Recyclinghof - Täter festgenommen

Eine aufmerksame Zeugin konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04/05.09.2021 einen Diebstahl vom Recyclinghof verhindern. Kurz vor Mitternacht brach ein 33 Jahre alter Mann in den Recyclinghof ein und sammelte aus dem Container mit Elektronischen Geräten verschiedene Teile ein. Dies konnte von einer Zeugin beobachtet werden, welche die Polizei verständigte. Die Beamten rückten an und konnten den 33-Jährigen vor dem Objekt stellen und vorläufig festnehmen. Dieser gab zu, eine Kiste mit elektronischen Gerätschaften entwendet zu haben. Da er mit seinem Auto zum Recyclinghof gefahren kam und während der Kontrolle nach Alkohol roch, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille.

