Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher bedroht 10-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagabend auf der Bochumer Straße vermutlich einen Raub verhindert. Ein 10-jähriger Junge aus Recklinghausen wurde gegen 20.15 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich der Theodor-Körner-Straße von einem Jugendlichen bedroht - der Unbekannte forderte die Umhängetasche des 10-Jährigen. Ein Mann auf einem E-Roller/E-Scooter bekam das offenbar mit, hielt neben dem Jungen an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin lief der Jugendliche davon. Wenig später konnte ein 14-Jähriger aus Recklinghausen als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Personalien des Zeugen sind nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell