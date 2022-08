Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Weiterhin Verkehrschaos im Gewerbegebiet Tammerfeld - Polizei drängt auf Verbesserung der Situation

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es bereits am letzten Wochenende zu einem regelrechten Verkehrschaos im Gewerbegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg gekommen war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5308136), musste die Polizei auch am gestrigen Montag erneut mit Verkehrsregelungsmaßnahmen eingreifen, um das hohe Verkehrsaufkommen kontrollieren und die Staus auflösen zu können. "Die Situation ist untragbar. Wir können nicht täglich stundenlang mit einer Vielzahl von Einsatzkräften den Verkehr regeln und auf dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen das austragen, was bei der Planung der Baumaßnahmen versäumt wurde", fasst der Leiter des Polizeireviers Ludwigsburg, Polizeidirektor Guido Passaro, zusammen. Der Polizei kommt bei der Planung derartiger Baumaßnahmen lediglich eine beratende Funktion zu, eine Möglichkeit zur unmittelbaren Einflussnahme besteht indes nicht. Auf Drängen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg fand am heutigen Dienstag ein Ortstermin mit Vertretern von Polizei, Stadt Ludwigsburg, Regierungspräsidium Stuttgart sowie der Bauleitung statt. Dabei ging es um die Suche nach Möglichkeiten, die Situation auch während der bereits laufenden Baumaßnahmen kurzfristig zu verbessern. Einige mehr oder weniger sofort umsetzbare Maßnahmen zur besseren Lenkung des Verkehrsflusses wurden dabei identifiziert und werden nun bei dem für die Baumaßnahme zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart geprüft. Erste Verbesserungen konnten bereits erreicht werden.

