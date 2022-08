Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 79-jährige Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr kam es in der Oberen Marktstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen Fußgängerin und einem 88-jährigen Pedelec-Fahrer. Der 88-Jährige fuhr mit seinem Pedelec vom Marktplatz in Richtung Rathaus. Die 79-Jährige lief in die gleiche Richtung. Im Bereich des Übergangs vom Marktplatzes zur Oberen Marktstraße streifte der 88-Jährige die Fußgängerin vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit dem Fahrradlenker am Rücken. In der Folge stürzte die Seniorin und zog sich schwere Verletzung zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 88-Jährige blieb unverletzt.

