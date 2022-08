POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter erneut in ein Schulgebäude in der Straße "Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen ein. Wie bereits am Wochenende zuvor (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5308353) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Klassenraum. Hier wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und die darin aufgebahrten ...

mehr