Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Zigarettenautomaten in Dortmund-Syburg

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0214

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Hohensyburgstraße in der Nacht zu Samstag (19. Februar) sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Täter oder mehrere hatten den Automaten an einer dortigen Bushaltestelle offenbar gegen 5.30 Uhr durch eine Explosion beschädigt. Die Höhe der Tatbeute (Zigarettenschachteln und/oder Bargeld) ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Automaten entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell