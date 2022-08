Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Mit über drei Promille Unfall verursacht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 07:25 Uhr in der Solitudestraße in Korntal. Eine 41-jährige BMW-Lenkerin befuhr die Solitudestraße in Richtung Südstraße. Im Einmündungsbereich bog die 41-Jährige nach rechts in die Südstraße ab und übersah mutmaßlich hierbei den auf der Südstraße von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Lkw-Lenker. Durch die Kollision entstand am Lkw ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der BMW wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und stieß noch gegen ein Verkehrszeichen im Grünstreifen. Nach dem Unfall war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung bei der 41-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,2 Promille. Sie musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

