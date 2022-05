POL-AUR: Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis Wittmund - Körperverletzung bei einer Maibaum-Feier

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Streit in einer Diskothek eskaliert In der Nacht zu Sonntag gerieten ein Unbekannter und ein 19-jähriger Mann aus Großefehn in einer Diskothek in der Kanalstraße in Streit. Der Unbekannte schlug dem 19-Jährigen nach dem Streit in das Gesicht, wodurch ...

mehr