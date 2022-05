Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 01.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Explosion in einem PKW

Aus bislang unbekannter Ursache verursachte ein 20-jähriger Mann aus dem Südbrookmerland eine Explosion in seinem PKW, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discountmarktes abgestellt war. Der Wagen wurde durch die Explosion erheblich beschädigt, der Mann wurde offenbar nur leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeibeamte der Wache in Aurich kontrollierten am Samstagmittag einen 18-jährigen PKW-Führer aus Ihlow. Im Rahmen der Verkehrskontrolle fanden sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Am Abend wurde ein weiterer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angetroffen. Es handelte sich um einen 30-jährigen Mann aus Aurich.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis und mit Betäubungsmitteln angetroffen

Ein 23-jähriger Mann aus Aurich muss sich strafrechtlich verantworten, nachdem bei einer Verkehrskontrolle festgestellt wurde, dass er trotz einer rechtskräftigen Entziehung seiner Fahrerlaubnis einen PKW geführt hat. Weiterhin fanden die kontrollierenden Beamten bei ihm einige Mengen an Betäubungsmitteln, die umgehend beschlagnahmt wurden.

Aurich - Stark alkoholisiert Fahrrad gefahren

Mit erheblichen Ausfallerscheinungen befuhr ein 27-jähriger Mann aus Aurich den Hoheberger Weg. Der Mann war so alkoholisiert, dass er eine Gefährdung für sich und andere Verkehrsteilnehmer darstellte. Die Polizei hat gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Alkoholisiert in einen Kanal gefahren

Mehr Glück als Vernunft hatte eine 38-jährige Frau aus Wiesmoor. Trotz erheblicher Alkoholisierung nahm sie ihren PKW in Betrieb und fuhr mit diesem rückwärts in den Nordgeorgsfehnkanal. Sie konnte sich selbst aus dem PKW befreien und ans Ufer schwimmen. Neben der Bergung des PKW veranlasste die Polizei auch umgehend die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Frau wird sich nun strafrechtlich verantworten und auf ihren PKW in zweierlei Hinsicht verzichten müssen.

Sonstiges

Die diesjährigen Maifeierlichkeiten im Altkreis Aurich verliefen überwiegend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzungen und eine Beleidigung während der Maibaumfeier auf dem Marktplatz

Im Verlauf der Nacht zum Sonntag kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten, die sich im Bereich des Marktplatzes (Maibaumfeier) ereigneten und von der Polizei aufgenommen werden mussten. In allen Fällen waren die beteiligten Personen alkoholisiert, was die Kommunikation und die Sachverhaltsaufnahme erschwerten.

In einem Fall wurde eine 18-Jährige aus Norden von einem Faustschlag im Gesicht getroffen. Dieser Schlag galt jedoch nicht ihr, sondern einer anderen Person. Der Täter steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall (Tel: 04931-9210).

In einem weiteren Fall spielte ein 20-jähriger Norder eine Rolle, der durch eine Körperverletzung zum Nachteil einer 19-Jährigen auffiel. Da der junge Mann, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, sich auch nach einer Ansprache durch die aufnehmenden Polizeibeamten nicht beruhigen wollte, einem Platzverweis nicht nachkam und sich mit dem Sicherheitsdienst anlegte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Später kam es zu einem weiteren Vorfall: Eine stark alkoholisierte 31-jährige Frau aus Norden schlug einem 19-jährigen Mann aus Norden gegen 01:30 Uhr die Brille vom Gesicht, wodurch diese beschädigt wurde. Der Grund für diese Tat konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls im Rahmen der Maibaumfeier auf dem Marktplatz beleidigte ein 22-jähriger Mann aus Norden am Sonntag gegen 01:15 Uhr einen Polizeibeamten auf üble Art und Weise, als dieser ihm einen Platzverweis für den Festplatz in Norden erteilte. Der Mann fiel zuvor durch seine aggressiven Verhaltensweisen auf und war auch bereits gegenüber des Sicherheitsdienstes auf dem Festplatz handgreiflich geworden.

Norden - Körperverletzung vor Diskothek in Westermarsch II

Der Streit um ein Taxi, das vor einer Diskothek in Westermarsch II bereits Fahrgäste aufgenommen hatte, führte am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der ein 37-jähriger Norder durch einen Faustschlag in das Gesicht verletzt wurde. Der Mann saß auf dem Beifahrersitz des Taxis, als ein 29-jähriger Mann aus Norden an das Taxi herantrat und die Mitfahrt forderte. Dies wurde durch die Fahrgäste abgelehnt. Daraufhin schlug der 29-Jährige auf den 37-Jährigen ein und verletzte ihn im Bereich der Nase. Der Mann musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - E-Scooter entwendet

Ein verschlossen abgestellter E-Scooter vor dem Eingangsbereich des "Norder Tors" ist am Samstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden. Das durchtrennte Stahlseilschloss, mit dem der Roller gesichert war, wurde am Tatort hinterlassen. Sachdienliche Hinweise werden an die Norder Polizei erbeten (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht auf Combi-Parkplatz

Zwischen 18:45 Uhr und 19:20 Uhr kam es am Samstag auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Upgant-Schott zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug berührte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkt abgestellten Peugeot 107 (lila) mit NOR-Kennzeichen im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben bzw. deren Feststellung ermöglichen zu lassen. Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Mann schlägt Frau ins Gesichtt

In Wittmund, Am Markt, am Sonnabend, 30.04.2022, um 12.30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung vor einem Geldinstitut, als ein 22 Jahre alter Wittmunder einer ebenfalls 22 Jahre alten Frau aus Wittmund mit beiden Fäusten ins Gesicht schlug. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon. Zudem wurde die Frau beleidigt und bedroht.

Leerhafen - Körperverletzung auf Maifeier in Leerhafe

Auf der Maifeier in Wittmund-Leerhafe kam es am Sonnabend, 30.04.2022, um 15.50 Uhr, zu einer Körperverletzung, als Streitigkeiten eskalierten. Dabei wurde einem 24 Jahre altem Wittmunder von seinem Kontrahenten auf den Hinterkopf geschlagen. Das Opfer wurde kurzzeitig bewusstlos. Während der Sachverhaltsaufnahme verweigerte das Opfer genauere Angaben zum Täter, der ihm bekannt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Esens - Versuchter Einbruch

Am Sonnabend, 30.04.2022, im Zeitraum von 13.30-16.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Hauseingangstür in Esens, Marktstraße, aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Sonstiges

Im Zuge der Maifeierlichkeiten kam es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zu zahlreichen Ruhestörungen im Landkreis Wittmund.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell