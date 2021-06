Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen der Tuning- und Poser-Szene in Hildesheim

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim stellt im Stadtgebiet vermehrt Treffen der sogenannten Tuning- und Poser-Szene fest. Dabei kommt es zwischen den Teilnehmern der Treffen immer wieder zu kleineren Rennen. Bauartveränderungen, u.a. an den Schalldämpferanlagen, führen zu erheblichen Lärmbelästigungen, was mit zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung einhergeht.

Diesem Trend wirkt die Polizei mit einem neu gegründeten Kompetenzteam entgegen.

Am gestrigen Freitagabend (04.06.2021) wurden in diesem Zusammenhang, zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr, Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Speziell geschulte Beamtinnen und Beamte nahmen dabei 112 Fahrzeuge unter die Lupe. Ein besonderes Augenmerk galt dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Römerring sowie dem Gebiet rund um das Berghölzchen, da es sich bei diesen Örtlichkeiten um beliebte Treffpunkte der Tuner und Poser handelt.

20 der Fahrzeuge wurden, mit Unterstützung von zwei Gutachtern, in einer Werkstatt auf dem Dienststellengelände in der Schützenwiese näher in Augenschein genommen.

Die Kontrollkräfte stellten Verstöße im hohen zweistelligen Bereich fest und ahndeten diese entsprechend. Allein bei 31 Fahrzeugen war durch Umbauten, insbesondere durch Veränderungen am Fahrwerk, die Betriebserlaubnis erloschen. Sieben Pkw wurden komplett aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten die Fahrzeuge sicher und ordneten Gutachten an.

Herausragend war gestern Abend ein Mercedes Coupe der Oberklasse. An der Auspuffanlage wurde der Katalysator entfernt. Durch weitere Manipulationen war das Fahrzeug ca. vier Mal so laut, wie erlaubt. Zudem verfügt der Pkw über Felgen, für die offenbar keine Zulassung vorliegt. Bereits in den Tagen vor der Kontrolle war der Mercedes durch überlautes posen in der Schuhstraße aufgefallen.

Die Stimmung der kontrollierten Fahrer war von sehr verständnisvoll bis zum Teil aggressiv. Darüber hinaus wurden die Beamtinnen und Beamten durch zahlreiche unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die die polizeilichen Maßnahmen sehr befürworteten.

Als Fazit des gestrigen Abends bleibt festzustellen, dass derartige Kontrollen notwendig sind und zukünftig auch weiterhin durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell