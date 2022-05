Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Streit in einer Diskothek eskaliert Aurich

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Aufbruch eines Baucontainers Marienhafe - Einbruch in ein Restaurant

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Streit in einer Diskothek eskaliert

In der Nacht zu Sonntag gerieten ein Unbekannter und ein 19-jähriger Mann aus Großefehn in einer Diskothek in der Kanalstraße in Streit. Der Unbekannte schlug dem 19-Jährigen nach dem Streit in das Gesicht, wodurch sich der Großefehner leicht verletzte. Der Unbekannte fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich / Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Ford auf der Julianenburger Straße. Der Fahrer, ein 23-jähriger Auricher, konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, sodass er sich jetzt strafrechtlich verantworten muss und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen die Halterin, eine 21-jährige Auricherin, wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. In Südbrookmerland kontrollierten Polizeibeamte am Samstag, gegen 18:00 Uhr, einen Pkw und dessen Fahrzeugführer. Der 35-jährige Auricher konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, weswegen auch ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Aurich - Aufbruch eines Baucontainers

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, in einen Baucontainer in der Straße Extumer Gaste ein. In der Folge konnten weitere Baucontainer mit aufgefundenen Schlüsseln geöffnet und durchsucht werden. Der Schaden für das gestohlene Werkzeug beläuft sich auf eine hohe dreistellige Summe.

Marienhafe - Einbruch in ein Restaurant

In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11:15 Uhr, schlugen Unbekannte mit einem Stein die Glastür eines Restaurants in der Rosenstraße ein. Anschließend wurde das Restaurant durch die Unbekannten durchsucht. Sie flüchteten jedoch ohne Diebesgut. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte Überwachungskameras, die am selben Gebäude, zugehörig zu einem weiteren Restaurant, montiert waren. Hierdurch entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell