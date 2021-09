Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Dossenheim: Einbruch in Raiffeisenmarkt; Propangasflaschen entwendet; Zeugen gesucht

Heidelberg/Dossenheim (ots)

Zwanzig Propangasflaschen im Gesamtwert von rund 1.000.- Euro entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in den direkt an der L 531 gelegenen Raiffeisenmarkt in der Dossenheimer Landstraße.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben, verschafften sich die Täter über ein angrenzendes Gartengrundstück Zugang zum Außengelände des Marktes und brachten die Gasflaschen durch einen aufgeschnittenen Zaun nach draußen. Von dort müssen sie die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, denen in der Nacht zum Freitag Verdächtiges rund um den Raiffeisenmarkt auffiel -Personen oder Fahrzeuge- oder die sich bereits Tage zuvor verdächtig auf dem Gelände des Marktes aufhielten, um es auszubaldowern, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell