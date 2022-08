Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrschaos im Gewerbegebiet Tammerfeld

Ludwigsburg (ots)

Ein hohes Verkehrsaufkommen, umfangreiche Baumaßnahmen sowie teilweise rücksichtsloses Verhalten mancher Verkehrsteilnehmenden führten am vergangenen Samstag zu einem Verkehrschaos im Bereich der Heinkelstraße und der Porschestraße im Gewerbegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg. Bereits ab 13:00 Uhr deutete sich an, dass der hohe Besucherzustrom zu dem großen Einkaufszentrum und dem gegenüberliegenden Möbelhaus immer wieder ins Stocken geriet, da durch die Baustellen im Bereich der Ludwigsburger Straße in Tamm sowie der B27 die Zu- und Abfahrt zum Gewerbegebiet nur sehr eingeschränkt möglich war. Im Verlauf des Nachmittags spitzte sich die Situation immer mehr zu, nicht zuletzt da zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer die Kreuzungs- und Einmündungsbereiche nicht wie vorgeschrieben freihielten, sondern dort zum Stehen kamen und so den Verkehr immer wieder komplett zum Erliegen brachten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere waren im Einsatz und versuchten, den Verkehr teilweise über einen Feldweg in Richtung Asperg abzuleiten. Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde durch das teilweise aggressive Verhalten von manchen Verkehrsteilnehmenden erschwert, die die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten anhupten, anschrien oder gar beschimpften, um ihrem Unmut Luft zu machen. Innerhalb weniger Stunden gingen zur beschriebenen Verkehrssituation rund 80 Anrufe über Notruf oder direkt bei der Polizei in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen ein.

