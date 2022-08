POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Fund einer Fliegerbombe (Lagefortschreibung)

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Auf der Höhe" in Hildrizhausen zu einem räuberischen Diebstahl, nach welchem der Tatverdächtige zunächst flüchten konnte. Ein 42-Jähriger befand sich gegen 09:20 Uhr in dem Discounter und steckte mehrere Lebensmittel in seine Kleidung. Als er die Kasse passierte, ohne die ...

mehr