Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter PKW Diebstahl endet im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0918

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht zu Samstag (21.August) einen 30-jährigen Tatverdächtigen beim Einbruch in ein hochwertiges Fahrzeug. Es folgte eine schnelle Festnahme und eine Nacht im Polizeigewahrsam.

Um kurz nach Mitternacht meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei, die einen 30-jährigen Mann dabei beobachten konnten, wie dieser in einem offensichtlich fremden Fahrzeug hantierte. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu einem in der Weißenburger Straße geparkten hochwertigen Mercedes und versuchte diesen kurzzuschließen. Als dies misslang, flüchtete er. Sofort hinzugezogene Polizeikräfte konnten den 30-Jährigen noch im Nahbereich vorläufig festnehmen. Mit einem gefälschtem französischen Ausweisdokument versuchte der aus Marokko stammende Mann (lebt ohne festen Wohnsitz in Deutschland) zunächst die Beamten über seine wahre Identität zu täuschen. Vergeblich, denn ein Abgleich der Fingerabdrücke brachte die wahre Identität des 30-Jährigen ans Licht.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen Urkundenfälschung.

