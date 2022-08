Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge informiert Polizei über Einbrecher: Festnahmen an der Emscherpromenade

Dortmund (ots)

Ein schneller Anruf beim Polizei-Notruf 110 und die gute Personenbeschreibung von zwei mutmaßlichen Einbrechern durch einen Zeugen ermöglichte am Samstag (20.8.2022) in Dortmund die Festnahme der beiden Tatverdächtigen.

Dem 37-jährigen Dortmunder fielen die beiden Männer gegen 14:40 Uhr auf der Baurat-Marx-Allee auf, als diese über einen Zaun kletterten und ein Grundstück verließen. Wie sich später herausstellte, waren die zunächst Unbekannten durch die Balkontür in ein Haus eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Uhren und Schmuck.

Mehrere Streifenteams der Polizei fahndeten nach den Tatverdächtigen, die über verschiedene Straßen zur Emscherpromenade flüchteten - offenbar glaubten sie, dass Treppen und unübersichtliches Gelände zum Fluchterfolg verhelfen. Doch nach zwölf Minuten klickten bereits beim Tatverdächtigen Nummer 1 in idyllischer Lage neben das renaturierten Emscher die Handschellen. Nicht weit davon entfernt wenig später auch bei Nummer 2.

Beide Männer trennten sich nicht nur auf der Flucht in unterschiedliche Richtungen. Sie trennten sich auch von der in einem Rucksack verstauten Beute. Zwei Diensthundführer der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Wuppertal nahmen mit ihren Vierbeinern vom Tatort aus die Fährte auf und entdeckten auf dem Fluchtweg u.a. bei der Tat verwendete Handschuhe sowie den Rucksack, der in einem Brombeerbusch lag. Die Besitzer erhielten ihren Wertsachen umgehend zurück.

Die Tatverdächtigen sind 19 und 30 Jahre alt. Sie wurden vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Bei dem 19-Jährigen lagen keine besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft vor. Er konnte das Gewahrsam am Samstag verlassen. Sein 30-jähriger mutmaßlicher Komplize soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hier noch ein Hinweis des Polizeipräsidiums Dortmund: Die sicherheitstechnischen Fachberater der Kriminalpolizei informieren unabhängig und kostenlos über den wirksamen Schutz vor Einbrechern. Sie haben Fragen: Bitte rufen Sie an. Kontakt: 0231/132 7950.

