Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0821 --Sachbeschädigung an Parteibüro--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neuen Markt Zeit: 05.11.2021, 22:20 Uhr

Ein unbekannter Mann beschädigte am späten Freitagabend eine Fensterscheibe eines Parteibüros der SPD. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:20 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann die Scheibe des Parteibüros Am Neuen Markt mit einem Stein einwarf. Anschließend rannte er in Richtung Am Deich/ Kleine Weser davon. Verletzt wurde niemand, die Scheibe ging zu Bruch.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er trug ein weiß-rot kariertes Oberteil, eine helle Hose und eine schwarze Mütze. Außerdem soll er dunkle Hautfarbe gehabt haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

