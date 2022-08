Polizei Dortmund

POL-DO: Auto erfasst Kinder an einem Schulbus: Zwei Mädchen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0911

Schwere Verletzung erlitten zwei sieben- und neunjägrige Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Freitag (19.8.2022) auf dem Brackeler Hellweg in Dortmund. Die Kinder liefen gegen 16:55 Uhr vor einem stehenden Schulbus auf die Straße. Eine Autofahrerin erfasste die Schülerinnen mit einem Peugeot.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen hielt der Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Brackeler Hellweg 43 an, um Kinder aussteigen zu lassen. Die 75-jährige Peugeot-Fahrerin stand zunächst bei Rotlicht vor der Kreuzung Brackeler Hellweg / Wieckesweg und setzte die Fahrt bei Grünlicht in Richtung Brackel fort.

Als sie den Bus überholte, rannten die beiden Kinder auf die Straße. Bei dem Zusammenstoß wurden die Mädchen schwer verletzt. Mehrere Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe (Wundversorgung, stabile Seitenlage, persönliche Betreuung). Der Rettungsdienst transportierte die Kinder (sie stammen aus Dortmund) in Krankenhäuser.

Für weitere Unfall-Ermittlungen stellte die Polizei den Peugeot der Dortmunderin sicher.

Auch geringe Geschwindigkeiten können bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und Kindern - wie im vorliegenden Fall - schwere Verletzungen verursachen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Fahren Sie immer vorsichtig. Vor allem, wenn wenn Schulkinder unterwegs sind (nicht nur morgens, sondern auch in der Mittagszeit und nachmittags). Besondere Vorsicht ist auch an Bushaltestellen geboten. Schulbusse halten auch auf freier Strecke und nicht an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs.

Auch das Ein- und Aussteigen an Bus- und Bahnhaltestellen ist ein wichtiges Thema in der Verkehrsunfallprävention und Verkehrserziehung des Polizeipräsidiums Dortmund. Wir bitten Eltern:

1. Sprechen Sie mit Kindern über die möglichen Gefahren an Haltestellen und an anderen unübersichtlichen Orten. 2. Erläutern Sie die Situation, wenn Kinder in unmittelbarer Nähe eines Hindernisses die Straße überqueren möchten. 3. Lassen Sie sich von Ihren Kindern erklären, wie diese sich in einer nicht übersichtlichen Verhalten verhalten würden. So können Sie erkennen, ob Ihr Kind eine Situation im Straßenverkehr gut einschätzen kann oder noch unsicher ist.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell