Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Räuberischer Diebstahl in Lebensmitteldiscounter

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Auf der Höhe" in Hildrizhausen zu einem räuberischen Diebstahl, nach welchem der Tatverdächtige zunächst flüchten konnte. Ein 42-Jähriger befand sich gegen 09:20 Uhr in dem Discounter und steckte mehrere Lebensmittel in seine Kleidung. Als er die Kasse passierte, ohne die Artikel zu bezahlen, wurde er von einer 37-jährigen Mitarbeiterin des Marktes angesprochen. Nachdem der 42-Jährige der Frau einen Teil der Ware übergeben hatte, stieß er sie abrupt nach hinten und flüchtete. Gegen 15:25 Uhr kehrte der Tatverdächtige jedoch zu dem Lebensmitteldiscounter zurück und konnte von Einsatzkräften des Polizeireviers Herrenberg vorläufig festgenommen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach, sodass er neben der Anzeige wegen räuberischen Diebstahls mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft hin wurde der 42-Jährige am Samstagabend wieder auf freien Fuß entlassen.

