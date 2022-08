Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Wohnungseinbruch in der Zwickauer Straße

Zwischen Samstag 10:00 Uhr und Sonntag 17:30 Uhr hebelten noch unbekannte Täter die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Zwickauer Straße in Herrenberg auf, durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 entgegen.

