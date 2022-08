Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 64-Jähriger aus Steinheim an der Murr durch einen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter um eine vierstellige Geldsumme betrogen. In einem Telefonat gelang es dem Täter sich das Vertrauen des Mannes zu erschleichen, der ihm folglich über eine sogenannte Fernzugriffssoftware Zugang zu seinem Computer gewährte und ihm persönliche Bankdaten übermittelte. Hierdurch war es dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter möglich zwei Zahlungen vom Konto des 64-Jährigen auf ein Fremdkonto zu transferieren.

