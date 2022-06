POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta ist am Mittwochabend (15.06.2022) in der Schmidener Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Pkw-Lenker bog gegen 17.37 Uhr vom Gehweg der Schmidener Straße (in Fahrtrichtung Schmiden) über die Stadtbahngleise in Richtung einer Grundstückseinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U19, die in die gleiche ...

