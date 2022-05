Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Betrunken Fahrrad gefahren

Sasbach (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad endete am Montagabend für einen 38-Jährigen in einer Verkehrskontrolle. Um ungefähr 22 Uhr war der Fahrradfahrer auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Ottersweier unterwegs, als er in Höhe eines Supermarktes einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Da bei dem 38-Jährigen offenbar Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde auf freiwilliger Basis ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Radfahrer musste anschließend im Krankenhaus ein Bluttest über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

