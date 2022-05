Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verletzungen durch Arbeitsunfall

Hausach (ots)

In einer Sägerei in der Ferdinand-Reiß-Straße kam es am Montag zu einem Arbeitsunfall. Ein 28-jähriger Mitarbeiter belud gegen 16 Uhr einen Sattelauflieger mit einem Elektrostapler. Dabei wurde der 43-jährige Lkw-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt offenbar Ladetätigkeiten auf der Ladefläche des Fachzeugs verrichtet haben soll, zwischen der bereits verladenen Fracht und der Ladung des Staplers eingeklemmt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell