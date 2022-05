POL-OG: Rheinmünster - Kinder und Jugendliche vermisst

Ettenheim (ots) - Zeugen konnten am Sonntag offenbar beobachten, wie ein 13- und ein 15-Jähriger auf einem Parkplatz in der Straße "Hinter den Zäunen" einen Mercedes-Stern von der Motorhaube eines Pkws entwendeten. Als die Polizei eintraf, konnte einer der beiden Jugendlichen gegen 21:00 Uhr in der Nähe des Parkplatzes angetroffen werden. Dieser führte sechs ...

mehr