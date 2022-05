Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Krankenfahrstuhl entwendet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete am Sonntag im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Krankenfahrstuhl, der auf einem Parkplatz in der Rammersweierstraße abgestellt war. Zwei Stunden später meldete eine Zeugin im Brünnlesweg einen herrenlosen Krankenfahrstuhl, welcher auf dem Gehweg stehen würde. Ermittlungen zeigten, dass es sich dabei um das vermisste Gefährt handelte. Am dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nahmen daraufhin die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter auf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

/ab

