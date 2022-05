Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Zeuge verhindert Fahrerflucht

Schwanau (ots)

Beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Oberdorfstraße wurde am Sonntag eine 5-jährige von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 13:30 Uhr konnte ein Zeuge offenbar beobachten, wie der 84-jährige Fahrer den Unfall verursachte und im Anschluss die Örtlichkeit unerlaubt verließ. Der Zeuge verfolgte den Pkw-Fahrer und konnte daraufhin das Kennzeichen feststellen. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Streifenbesatzung konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher in Meißenheim antreffen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über als 0,3 Promille, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

