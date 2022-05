Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, L108 - Schwere Verletzung durch Verkehrsunfall

Hornberg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag auf der Reichenbacher Straße in Fahrtrichtung Reichenbach wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 14 Uhr bremste ein voranfahrender Pkw verkehrsbedingt ab, was der Kraftradfahrer offenbar zu spät realisierte. Eine Kollision konnte trotz starkem Abbremsen nicht mehr verhindert werden. Der Motorradfahrer prallte gegen das Heck des Pkws und stürzte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der Zweiradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

/ab

