POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Wohnwagen gestohlen

Zeugen gesucht

Offenburg, Waltersweier (ots)

Zwei noch unbekannte Männer sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Spielstraße abgestellten Wohnwagen gestohlen haben. Eine Anwohnerin wurde kurz nach 1 Uhr auf das verdächtige Treiben aufmerksam und stellte das Duo zur Rede. Hierbei soll sie von den beiden mit Schlägen attackiert worden sein, wonach die ungebetenen Besucher mit einem silbernen Renault mit französischer Zulassung samt Wohnwagen das Weite suchten. Sie sorgten so für einen Diebstahlschaden von rund 35.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und bitten unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Zeugenhinweise.

