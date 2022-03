Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungstür bei Einbruch aufgehebelt/Taschendiebstahl in Discounter

Plettenberg (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag, zwischen 12:30 und 17:30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten dazu die Wohnungstür auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Taschendiebe waren leider am Samstagmorgen leider wieder einmal erfolgreich. Eine 69-jährige Werdohlerin war zwischen 10:55 Uhr und 11:00 Uhr in einem Discounter an der Lennestraße einkaufen. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Dieses hatte sie zuvor in einen Einkaufskorb gelegt, der in ihrem Einkaufswagen stand. Die Seniorin bemerkte nichts vom Diebstahl. (schl)

