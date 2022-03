Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstähle in Supermarkt

Werdohl (ots)

Gleich zwei Mal waren Taschendiebe am Samstagmorgen in einem Supermarkt am Fritz-Thomee-Platz erfolgreich. Zunächst traf es, gegen 10:30 Uhr, eine 66-jährige Neuenraderin. Sie trug ihr Portemonnaie während des Einkaufs in ihrer Handtasche. An der Kasse stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Wenig später, gegen 11:00 Uhr, erwischte es im selben Supermarkt eine 64-jährige Werdohlerin. Auch sie trug die Geldbörse während des Einkaufs in ihrer Handtasche. Beide Frauen konnten keine Täterhinweise geben. Sie hatten von den Diebstählen nichts bemerkt. (schl)

