POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Vorrang nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 13.000 beläuft sich der Sachschaden, der am Sonntagabend gegen 20:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofsstraße entstanden ist. Eine 20-Jährige war mit ihrem Mazda in Richtung Bissingen unterwegs und wollte nach links in die Max-Eyth-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden BMW eines 22 Jahre alten Mannes und es kam zur Kollision. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

