Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aktuell: Amok-Alarm an beruflicher Schule in Asperg - Keine Gefahrenlage

Ludwigsburg (ots)

Nach der Auslösung eines AMOK-Alarms sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aktuell mit starken Kräften an einer beruflichen Schule in Asperg. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Gefahrenlage. Der Alarm war gegen 09:50 Uhr mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden. Die Überprüfungsmaßnahmen vor Ort dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell