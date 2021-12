Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen führt zu Schwelbrand

Bad Langensalza (ots)

In der Hermann-Danz-Straße führte am Dienstagnachmittag ein ausgelöster Rauchmelder zu einem Rettungseinsatz. Die Kameraden der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür eines 64-Jährigen. Den Mann fanden sie nicht. Dafür standen auf dem eingeschalteten Herd mehrere Töpfe mit Essen, was zu einem Schwelbrand führte. Der Wohnungsinhaber konnte in der Nähe der Wohnung angetroffen werden. Er kam auf Grund seines Gesundheitszustandes vorsorglich ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell