Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf glatter Straße abgekommen

Artern (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 4.35 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau in ihrem Toyota die Landstraße 1218 in Heygendorf. Auf Grund der vorherrschenden Straßenglätte kam die Frau aus dem Landkreis Mansfeld Südharz von der Straße ab und touchierte einen Brückenpfeiler. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

