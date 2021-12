Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten GPS Geräte und richten hohen Schaden an

Westerengel (ots)

GPS Empfänger und Bedienelemente erbeuteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende vom Gelände der Agrargenossenschaft in Westerengel. Sie brachen die Türschlösser von zwei Hallen auf, nachdem sie sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt auf das Gelände verschafft hatten. Von mehreren Ackerschleppern und Mähdreschern entnahmen sie die Geräte. Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell