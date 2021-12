Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei brennende Autos, die Kriminalpolizei ermittelt

Nordhausen (ots)

In der letzten Nacht brannten in der Albert-Traeger-Straße zwei Autos. Zeugen hatten kurz nach 1 Uhr ein Hupen in der Albert-Träger-Straße gehört, danach stand ein Mazda in Flammen. Das Feuer griff in der Folge offensichtlich noch auf einen Dacia über. Obwohl die Feuerwehr schnell löschte, sind die Autos nicht mehr zu nutzen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Mazda wurde daher sichergestellt.

